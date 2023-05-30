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Гигантская акула проплыла под каяком с двумя подругами и попала на видео

В Ирландии гигантская акула проплыла под каяком совершавших морскую прогулку женщин и задела его плавником. Хищная рыба попала на видео, опубликованное Daily Mirror.

33-летняя Луиза Баркер отправилась плавать на лодке вместе с подругой, 46-летней Бекки Хатчетт.

«Погода была идеальной, поэтому мы вышли в море на двухместном каяке Бекки, и это было незабываемо», — рассказала Баркер.

Во время плавания она засняла на видео, как гигантская акула проплывает прямо под ее каяком. За кадром слышно, как женщина вскрикивает от неожиданности.

«Было довольно сюрреалистично, когда этот любопытный парень вынырнул рядом с нами. Такой нежный гигант», — сказала автор видео.

Баркер и Хатчетт слышали о том, что акул недавно видели у побережья, и надеялись заметить хотя бы плавник крупной рыбы, однако признались, что такой близкой встречи не ожидали.

Гигантские или исполинские акулы (Cetorhinus maximus), — вторые в мире по размеру после китовых акул, могут достигать 11 метров в длину. Их отличает черный треугольный спинной плавник и выпуклое рыло. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

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