Мужчина обнажился на алтаре в соборе Святого Петра в Ватикане

Мужчина полностью обнажился на алтаре в соборе Святого Петра в Ватикане
В Ватикане, в соборе Святого Петра мужчина запрыгнул на алтарь под балдахином Бернини и снял с себя всю одежду.
Незадолго до закрытия базилики Святого Петра в Ватикане мужчина запрыгнул на алтарь, расположенный под балдахином Бернини, и полностью обнажился.
Местные стражи порядка заставили мужчину снова одеться, после этого дебошира доставили в жандармерию для установления его личности и допроса.
Предположительно, осквернитель святыни находился в затяжной депрессии, в процессе допроса наносил себе мелкие травмы ногтями. Об этом сообщает издание Il Messagero в четверг, 1 июня.
В мае редакция VS42.Ru писала о мужчине, который незаконно прорвался на автомобиле на территорию Ватикана.