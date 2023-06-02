Мужчина обнажился на алтаре в соборе Святого Петра в Ватикане

В Ватикане, в соборе Святого Петра мужчина запрыгнул на алтарь под балдахином Бернини и снял с себя всю одежду.

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Незадолго до закрытия базилики Святого Петра в Ватикане мужчина запрыгнул на алтарь, расположенный под балдахином Бернини, и полностью обнажился.

Местные стражи порядка заставили мужчину снова одеться, после этого дебошира доставили в жандармерию для установления его личности и допроса.

Предположительно, осквернитель святыни находился в затяжной депрессии, в процессе допроса наносил себе мелкие травмы ногтями. Об этом сообщает издание Il Messagero в четверг, 1 июня.