Жители одного из районов Сеула, подкармливая уличных животных, заметили кошку, которая не ела как все остальные.

Вместо этого кошка по прозвищу Донг Сук дожидалась, когда ей положат еду в пакет, а затем убегала куда-то со свертком.

Как люди ни старались, им не удавалось заставить животное есть какую-либо еду из миски.

Когда они приносили корм другим животным, то обязательно брали отдельный маленький пакет с едой для Донг.

После долгого наблюдения за тем, как Донг берет пакет и убегает, люди решили проследить за ней. Они были удивлены, когда увидели, что кошка приносит пакет с едой своему котенку. Жители района не могли остаться равнодушными, поэтому нашли маленькой кошачьей семье постоянный дом.

Об этой истории рассказал @Gordey.bogadanov на своей странице в TikTok.