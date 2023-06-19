Медведь забрался в дом по стене за свиными отбивными: видео

"Он вонзил туда свои когти и просто вырвал это окно, влез внутрь и съел мои свиные отбивные, которые я приготовил на ужин в тот вечер, взял немного закусок из кладовой и опрокинул растения - ничего особенного", – рассказал позже хозяин дома Райан Макфарлейн.