Медведь забрался в дом по стене за свиными отбивными: видео
В США, в небольшом населенном пункте в Колорадо, медведь-гризли забрался на второй этаж дома по стене и съел свиные отбивные. На ролик обратило внимание издание The New York Post.
Когда медведь уже хотел спуститься вниз, то понял, что оказался слишком высоко, и забрался обратно в спальню хозяев, которых не было дома.
Соседка вызвала полицию. Один из офицеров прибыл на вызов, он открыл дверь, а зверь, в свою очередь, спустился вниз, выбежал через окно первого этажа и скрылся в лесу.
"Он вонзил туда свои когти и просто вырвал это окно, влез внутрь и съел мои свиные отбивные, которые я приготовил на ужин в тот вечер, взял немного закусок из кладовой и опрокинул растения - ничего особенного", – рассказал позже хозяин дома Райан Макфарлейн.
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