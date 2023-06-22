Штат Невада в США захватило огромное количество крупных насекомых с неприятным запахом. Как сообщает Insider, это мормонские сверчки-каннибалы.

Что это за насекомые и опасны ли они, "Рамблер" рассказывает в новом материале.

В американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков: десятки тысяч насекомых полностью покрыли лужайки перед домами, пробрались в квартиры. Одна из жительниц штата Колетт Рейндольс написала в личном блоге, что насекомые покрыли всю ее машину:

"Я плакала всю дорогу".

Мормонские сверчки — крупные насекомые, которые водятся в Северной Америке. Их можно встретить на пастбищных угодьях с полынью и разнотравьем. Они наносят большой вред урожаю, но могут питаться не только растениями, но и насекомыми, в том числе особями своего вида.

На самом деле это кузнечики, крикеты, а не сверчки, однако название за насекомыми уже закрепилось. Мормонскими они называются, поскольку играли важную роль в так называемом чуде чаек. Согласно легенде, мормонские поселенцы в Юте столкнулись с насекомыми в 1848 году, когда продвигались на запад, а чайки спасли оказавшийся под угрозой урожай.

Мормонские сверчки не умеют летать, но в фазе роения способны преодолеть до двух километров в день. Именно в этот период насекомые могут быть опасны не только для урожая, но и для дорожного движения. Еще на эту фазу может указывать красный окрас особи: именно такие сверчки атаковали Неваду.

Панцирь мормонских крикетов может быть и другого цвета. В фазе роения это не только красный, но и черный, коричневый. В одиночной фазе они обычно зеленые или фиолетовые.

Считается, что мормонские сверчки активны на протяжении четырех-шести лет, а потом у них начинается спячка. Владельцы сельскохозяйственных угодий борются с насекомыми, используя карбариловую приманку и специальные биопестициды. Инсектициды способны убивать их, однако из-за больших роев их эффективность невысока.