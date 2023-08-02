"Джохатсу" – это явление, которое стало широко распространенным в Японии за последние несколько лет. Это своеобразный способ бегства от проблем, с которыми не справляется человек в своей реальной жизни.

Каждый год в Японии исчезают тысячи людей, которые уходят по собственной воле. Они оставляют свои семьи и работу, чтобы начать новую жизнь под другим именем и в другом месте.

Причины, по которым японцы выбирают джохатсу, могут быть различными. Некоторые люди не справляются с давлением общества и культурными ожиданиями, которые на них навязываются. Другие бегут от проблем в личной жизни, таких как развод или конфликты с родственниками. Есть также те, кто просто устал от своей работы и хочет начать все сначала.

Это стало настолько популярным явлением, что в Японии даже появились специализированные агенства, которые помогают бесследно исчезнуть – их называют "службами ночных переездов".

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bruhusha.