Вставившая в ягодицы имплант модель пожаловалась на невозможность сесть

«Я начала трансформацию своего тела еще в 2018 году, когда впервые увеличила грудь, и с тех пор не останавливалась. <...> Я постоянно пытаюсь бросить вызов самой себе, чтобы стать самой красивой и сексуальной девушкой, какой я когда-либо смогу быть», — пояснила AsianBarbieDDoll. В настоящее время модель проживает в США. На вопрос о том, почему она решила выбрать настолько большие формы, модель ответила, что хочет достичь «образа Барби».