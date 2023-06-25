Почему курицы не умеют летать

А вы знали, что на самом деле могут взлететь, просто ненадолго и невысоко? Некоторые породы не склонны к полетам вовсе, другие же, благодаря близкому родству с дикими курами, летают с удовольствием, чем доставляют хлопот фермерам. "Рамблер" расскажет, откуда взялась идея о том, что куры не могут летать.

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Куры относятся к отряду курообразных. Среди этого отряда есть как летающие виды, и те, чья жизнь проходит на земле. Предки домашних кур относились к последним. У них острый крепкий клюв, чтобы подбирать жуков и мелкие семена, мощные лапы, которые повзоляют выкапывать червячков. Поэтому пропитание им найти легко и летатьп просто нет смысла.

Полеты у кур на большие расстояния не предусмотрены эволюционно, они нужны, чтобы спастись от хищника или немного изменить свое положение. Перелетные птицы имеют обтекаемое тело и развитые крылья. А у кур есть мощные лапки, большой вес и жировая прослойка, поэтому мускулатура со временем у них атрофировалась.