В США завершился конкурс на самую уродливую собаку

В Калифорнии в воскресенье, 25 июня, завершился конкурс на самую уродливую собаку, сообщила газета The Guardian. Он проводится ежегодно уже 50 лет и призван поддержать собачьи приюты, в которых содержатся в том числе животные с дефектами.

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Титул самого уродливого питомца получил пес по кличке Скутер породы китайская хохлатая, чья хозяйка приехала из соседней Аризоны. У бедняги выгнуты в обратную сторону задние лапы, дефект челюсти, из-за которой его язык постоянно свешен набок, и почти отсутствует шерсть.

Скутера щенком принесли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, - вероятность того, что пес вырастет и сможет ходить казались почти нулевыми. Однако врачи дали Скутеру второй шанс и нашли ему хозяйку.

Теперь собака передвигается с помощью специальной коляски, а его владелица Линда Элмквист утверждает, что пес активный и жизнерадостный. По ее словам, именно воля к жизни помогла семилетнему Скутеру выиграть первое место в этом году.