В США завершился конкурс на самую уродливую собаку
В Калифорнии в воскресенье, 25 июня, завершился конкурс на самую уродливую собаку, сообщила газета The Guardian. Он проводится ежегодно уже 50 лет и призван поддержать собачьи приюты, в которых содержатся в том числе животные с дефектами.
Титул самого уродливого питомца получил пес по кличке Скутер породы китайская хохлатая, чья хозяйка приехала из соседней Аризоны. У бедняги выгнуты в обратную сторону задние лапы, дефект челюсти, из-за которой его язык постоянно свешен набок, и почти отсутствует шерсть.
Скутера щенком принесли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, - вероятность того, что пес вырастет и сможет ходить казались почти нулевыми. Однако врачи дали Скутеру второй шанс и нашли ему хозяйку.
Теперь собака передвигается с помощью специальной коляски, а его владелица Линда Элмквист утверждает, что пес активный и жизнерадостный. По ее словам, именно воля к жизни помогла семилетнему Скутеру выиграть первое место в этом году.
Среди других участников конкурса отмечают пекинеса по кличке Дикарь, который из-за чрезмерно длинной шерсти "похож скорее на роскошный парик на ножках". Ранее победителем конкурса становилась помесь овчарки и питбуля Квазимодо, страдающая синдромом короткого позвоночника. Но настоящими фаворитами конкурса являются все же китайские хохлатые. Именно эта порода занимала первое место как минимум десять раз с 2000 года.