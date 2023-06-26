Состоятельная жительница США завещала своим семи персидским кошкам особняк и крупную сумму денег. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Как рассказали друзья 84-летней Нэнси Сауэр, в последние годы жизни двумя ее главными страстями были ее питомицы и шопинг. «С покупками у нее были проблемы. Она не могла купить только одну вещь. Если ей что-то нравилось, она брала сразу 20-30 штук», — заявила приятельница американки Яна Албан.

Также выяснилось, что особняк Сауэр в городе Тампа, штат Флорида, стоимостью 2,5 миллиона долларов (более 202 миллионов рублей) теперь фактически принадлежит ее кошкам. Женщина завещала, чтобы здание не продавали, пока ее любимицы живы. Кроме того, она оставила каждой кошке крупную денежную сумму. Сколько именно, адвокаты не разглашают, однако средств хватит, чтобы полностью обеспечить животных.

Знакомых Сауэр не удивило такое решение, так как она славилась своей эксцентричностью. «Она была уникальным человеком. Она закупалась помадой, лаком для ногтей, красила ногти в черный цвет, надевала украшения и гуляла по району вечерами», — рассказала Албан. На номерном знаке автомобиля престарелой миллионерши был изображен кролик Playboy.

Кошек регулярно кормили на протяжении последних шести месяцев, однако в итоге было решено нарушить последнюю волю Сауэр и найти им новый дом. «Кошки не должны оставаться одни в этом огромном доме. Я лично прослежу за тем, чтобы они по возможности оставались вместе и обрели идеальных хозяев», — заявила директор Общества защиты животных Тампы Шерри Силк.