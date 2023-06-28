Учительница, пропускавшая работу 20 лет, будет оспаривать увольнение

Чинцио Паолина Де Лио работала в средней школе, расположенной недалеко от Венеции. Она преподавала литературу и философию, но появлялась там только четыре из 24 лет, которые она там проработала. Об этом сообщает Daily Mail.

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56-летнюю учительницу официально уволили 22 июня. Сообщается, что даже если она приезжала в школу, ее ученики все равно были недовольны, так как все, что она делала — проводила устные экзамены и выставляла оценки случайным образом.

Действия учительницы привлекли внимание инспекторов, проверявших школы. Они сочли ее уроки некорректными и запутанными, поэтому ее уволили.

Журналисты отмечают, что Де Лия не явилась на судебное заседание и не стала отвечать на вопросы СМИ, так как находилась "на пляже". Позже она все-таки дала комментарий и заявила, что будет оспаривать решение суда. Женщина отметила, что готова предоставить все документы о больничных, отпусках и конференциях.