Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Виктор Уого Соса — мэр небольшого мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула (штат Оахака) женился на самке крокодила. Об этом накануне, в воскресенье, 2 июля, сообщило информационное агентство Франс Пресс.

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«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», — произнес Уого Соса во время церемонии. Его суженная, получившая имя Алисия Адриана в ответ сказать ничего не смогла — пасть ей предварительно перевязали ремнями во избежание несчастного случая.

Нет, никто не сошел с ума и ни о какой «настоящей любви» речи, конечно, не идет. Дело в том, что подобное «бракосочетание» — традиция региона, которая, согласно местным поверьям, является своего рода приношением жертвы богам. Таким образом мэр просит у высших сил, чтобы те обеспечили дожди, урожай, мир и спокойствие его народу.

Крокодил на Юге Мексики считается священным животным, повелителем вод и символом удачной рыбалки. Именно рыбная ловля — один из основных источников пропитания у местных жителей. Кроме того, их жизнь во многом зависит от осадков, так как регион очень засушливый — все надежды на «добрую крокодилицу».

Этой традиции, когда вождь — а ныне мэр — вступает в брак с пресмыкающимся, почти два с половиной века. Ритуал проходит ежегодно в ознаменование дня, когда в Сан-Педро-Уамелула закончилось кровавое многолетнее противостояние двух местных племен свадьбой представителей обеих сторон — короля Чонталя и принцессы Уаве.