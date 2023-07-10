Самые необычные когнитивные искажения, в которые мы верим

Когнитивные искажения — это ошибки мышления и неверные сознательные установки. Например, уверенность человека, что он почему-то лучше знает, как стоит поступить его близким.

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Такие искажения формируются по разным причинам, это может быть психологическая защита, результат воспитания и взросления в определенной среде. Главное, когнитивное искажение — это ошибочная истина, которая мешает мыслить логично. "Рамблер" расскажет, про самые интересные когнитивные искажения.

Эвристика доступности

Люди склонны преувеличивать важность информации, которая исходит от них самих. Например, для человека будет весомым аргумент, что курение безопасно, если он лично знал кого-то, кто курил по три пачки в день и дожил до 100 лет. Статистика при этом будет говорить об обратном.

Искажение восприятия сделанного выбора

Чаще всего мы положительно оцениваем свой выбор, даже если он был неправильным. Это похоже на ситуацию, когда вы считаете, что ваша собака замечательная, даже если она плохо себя ведет, грызет обувь или кусает людей.

Консервативное мышление

Мы больше верим проверенным временем утверждениям, чем новым. Любое новое исследование будет воспринято в штыки, потому что наши родители и учителя считают иначе.

Отклонение в сторону результата

Желание судить о решении по окончательному результату, вместо того чтобы оценивать его, исходя из обстоятельств его принятия. Если вы выиграли в казино, это не значит, что ставить всю зарплату на кон было правильным решением.

Эффект сверхуверенности

Излишняя самоуверенность в своих способностях приводит нас к риску в повседневной жизни. Поэтому профессиональные пловцы так часто тонут, они просто верят в свои навыки.

Ошибка выжившего

Ошибка появляется из-за того, что нам известна информация, полученная только от "выживших" или самых успешных. Например, мы можем думать, что быть музыкантом здорово, потому что вокруг нас успешные музыканты. Опыт тех, кто пытался и провалился, нам неизвестен.

Эффект слепого пятна