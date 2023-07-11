Мужчина забыл рассказать об одной особенности до операции и напугал врачей

«Очнуться на операционном столе — один из самых больших моих страхов. Хотя, ты, видимо, ничего не почувствовал», «С тобой все в порядке? Это звучит диковато», «А что делал в этот момент анестезиолог? Его работа заключается в том, чтобы следить, не очнется ли пациент во время операции», — высказались они.