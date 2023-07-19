Летучая мышь размером с человека напугала пользователей соцсетей

Пользователи социальных сетей шокированы снимком летучей мыши "размером с человека". В Twitter (сервис заблокирован в России) опубликована фотография, на которой ну прям очень большое чернокрылое млекопитающее.

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Снимок сделан на Филиппинах. На нем видно, как летучая мышь висит вверх ногами.

"Помните, я рассказывал вам о том, что на Филиппинах обитают летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил", - написал автор.

Однако некоторые пользователи усомнились в кажущихся размерах зверька. Кто-то считал, что положение летучей мыши на самом деле является ловким трюком фотографа, заставляющим объекты казаться больше, чем они есть. Другие думали, что это фотошоп, а один человек утверждал, что "тень не отбрасывается" и "веревка, к которой она прикреплена, даже не сгибается под весом".

Российская Газета

Но в комментариях автора были некоторые разъяснения, в которых утверждалось, что зверь на самом деле является гигантской летучей лисой с золотой короной, также известной как лисья летучая мышь. Это крупные плодоядные животные, обитающие на тропических островах Азии и Австралии, пишет The New York Post. Размах их крыльев может достигать полутора метров, а длина тела - 40 сантиметров.

Один из пользователей отметил, что существо действительно настоящее.

"Привет, я живу на Филиппинах. Я могу подтвердить, что у них огромный размах крыльев, но тело на самом деле не такое уж большое, более или менее такое же, как у собаки среднего размера", - написал пользователь.

"И да, они едят только фрукты, особенно гуаву. Они очень нежные", - продолжил пользователь.

Тем не менее, некоторые люди нашли снимок пугающим.