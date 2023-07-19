Мужчина обнаружил в туалете полутораметровую кобру
Житель индийского города Кота, штат Раджастан, зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Об этом сообщает DNA India.
Говинд Шарма нашел в туалете полутораметровую змею, которая притаилась у кнопки смыва унитаза. Мужчина незамедлительно вызвал специалистов.
Прибывший на место происшествия змеелов изловил ядовитую рептилию, отвез ее в джунгли и выпустил в естественную среду обитания.
Сообщается, что в сезон дождей из-за высокой влажности змеи часто ищут укрытия в жилых помещениях. Чтобы свести к минимуму вероятность встреч с ними, рекомендуется регулярно осматривать дом, поддерживать порядок и затыкать щели.
Lenta.ru: главные новости