Мужчина обнаружил в туалете полутораметровую кобру

Житель индийского города Кота, штат Раджастан, зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Об этом сообщает DNA India.

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Говинд Шарма нашел в туалете полутораметровую змею, которая притаилась у кнопки смыва унитаза. Мужчина незамедлительно вызвал специалистов.

Прибывший на место происшествия змеелов изловил ядовитую рептилию, отвез ее в джунгли и выпустил в естественную среду обитания.