Женщина поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей сети

В зоопарке Rak Zoo в городе Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), посетительница поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей социальной сети. Об этом сообщает News 18.

Женщину и хищника сняли на видео. На кадрах видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берет кусочек себе. Женщина ведет себя непринужденно и разговаривает с мужчиной за кадром.