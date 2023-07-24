В США акула съела улов рыбака и оставила ему только рыбью голову

Рыбак из штата Массачусетс поймал рыбу, которую сразу же съела акула. Об этом сообщает Mass Live.

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Американец Дональд Паркер вместе со своей командой отправился на рыбалку в залив Кейп-Код, где они планировали порыбачить. Мужчине удалось поймать рыбу, но вскоре из воды выпрыгнул морской хищник и откусил большую часть улова. На крючке у мужчины осталась только голова.

«Акула схватила ее и перевернулась. Все были в шоке», — поделился Паркер.

Несмотря на такие эмоции, он подчеркнул, что подобные инциденты происходят часто. Его команда не была удивлена такому повороту.