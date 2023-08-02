Пожилой мужчина ударил акулу по голове и спасся

На 77-летнего Ричарда Стаббса из Австралии напала акула. Он ударил хищную рыбу по голове и спасся. Об этом сообщает Daily Mirror.

© Unsplash.com

Мужчина вместе с группой туристов занимался сноркелингом в лагуне Яллингап на юго-западе страны. Ковровая акула в это время пряталась в густых водорослях, которые осматривал пенсионер. Через некоторое время двухметровая рыба вцепилась мужчине в ногу, он, в свою очередь, ударил ее по голове и акулы уплыла.

Другие туристы помогли выбраться на берег и оказали ему первую помощь. Позже за пострадавшим приехала бригада медицинских работников.

Ковровые акулы встречаются в тропических и умеренных широтах, на мелководье Индо-Тихоокеанского региона, преимущественно в водах Австралии и Индонезии.