Стало известно о странном ритуале Бейонсе на гастролях

Американская певица Бейонсе (Бейонсе Ноулз) возит с собой на мировые турне личные сиденья для унитаза.

В распоряжение газеты The Sun попал кадр из закулисья одного из концертов звезды. На нем запечатлен контейнер из огромного гастрольного багажа исполнительницы на котором написано «Бейонсе... сиденья для унитаза».

«Бейонсе – исполнительница такого высокого уровня, что может просить все что угодно», – сообщил изданию источник.

Он также добавил, что команда певицы делает все возможное, чтобы на шоу в разных городах и странах у Бейонсе были все удобства, включая личные сиденья для туалета. Для работающих с певицей людей в подобных вещах нет ничего необычного, однако брендированные контейнеры с такими надписями могут вызвать у непосвященных людей улыбку, заметил собеседник журналистов.