Медведь сбежал из иракского самолета в Дубае

Медведь, который сбежал из ящика в грузовом отсеке иракского самолета в Дубае, вызвал задержку рейса, чем разозлил пассажиров. Этот инцидент вызвал ажиотаж в социальных сетях, премьер-министр Ирака поручил провести расследование происшествия. Об этом сообщило издание Al Arabiya.

В Иракских авиалиниях отметили, что перевозчик не виноват в побеге хищника. Там заявили, что экипаж сотрудничал с властями ОАЭ, направивших специалистов, которые должны были усыпить медведя и вывести из лайнера.

Капитан борта извинился перед пассажирами за задержку рейса. Животное перевозили на законных основаниях, соблюдая стандарты Международной ассоциации воздушного транспорта.

Медведь направлялся в столицу Ирака, о его владельце ничего не сообщается. В стране, особенно в ее столице Багдаде, содержание диких животных стало очень популярно среди богатых людей, отмечается в статье.