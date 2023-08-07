Похоронное бюро в Сальвадоре предложило клиентам розовые гробы

Барби завоевывает мир. В американском прокате фильм лидирует уже третью неделю подряд, сборы превысили миллиард долларов. И розовая тема теперь проникает в самые разные сферы, иногда совершенно неожиданные, сообщает «МИР 24».

Одна из погребальных контор в Сальвадоре предлагает клиентам гробы розового цвета. Плюс они украшены фотографиями Барби. На такую неожиданную расцветку, правда, еще никто не решился, но посетителей стало намного больше. Многие даже приезжают из других городов, чтобы посмотреть кукольный гроб.