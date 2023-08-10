Американка пожаловалась, что не может лечить сына у ветеринара

«Прогрессивная» мать из США пожаловалась, что не может лечить сына у ветеринара
Американка возмутилась, что ее сына, который идентифицирует себя с котом, не стал осматривать ветеринар.
Встревоженная мать из США разместила в социальных сетях видеоролик, в котором сообщила, что ее сына не осмотрели в ветеринарной клинике, так как он имеет человеческое строение тела, а не животное.
«Мой сын говорит, что он кот, значит он кот. К нему следует относиться именно так. Это дискриминация, что ветеринарный врач не может осмотреть моего сына и закон на его стороне», — рассказала женщина.
Она подчеркнула, что нужно поднять данный вопрос, иначе люди, которые ощущают себя кошками, так и будут ходить за лечением к человеческим врачам, что, по ее мнению, в корне неправильно.