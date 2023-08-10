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Мужчина прогнал двух медведей криком и снял на видео

На Кольском полуострове мужчина встретил двух медведей и прогнал их криком. На ролик обратило внимание издание "СеверПост".

На кадрах можно увидеть, как навстречу россиянину направляются два медведя. Мужчина не растерялся и начал громко кричать, чтобы отпугнуть хищных зверей. Медведи убежали в обратную сторону.

Кот прогнал медведя со своего двора и попал на видео

"Вспомнил видео с ютуба, как бабуля палкой медведя бьет, который вышел на помойку. Ну и то, что они, в принципе, трусливые", — поделился мужчина.

Ранее медведь сбежал из клетки и гулял по самолету.

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