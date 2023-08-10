Мужчина прогнал двух медведей криком и снял на видео
На Кольском полуострове мужчина встретил двух медведей и прогнал их криком. На ролик обратило внимание издание "СеверПост".
На кадрах можно увидеть, как навстречу россиянину направляются два медведя. Мужчина не растерялся и начал громко кричать, чтобы отпугнуть хищных зверей. Медведи убежали в обратную сторону.
"Вспомнил видео с ютуба, как бабуля палкой медведя бьет, который вышел на помойку. Ну и то, что они, в принципе, трусливые", — поделился мужчина.
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