Женщина 20 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот

Жительница американского штата Северная Каролина 20 лет играла в лотерею одним и тем же набором чисел с датами рождения своих родных и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Тамара Лафингхаус из города Мурсвилл рассказала, что вписала в купленный к розыгрышу 17 июля билет те же числа, которые она всегда выбирает для лотерейных розыгрышей.

«Я играю этими числами уже более 20 лет», — сказала американка.

Она уточнила, что числа представляют собой комбинацию дат рождения ее родных.

О выигрыше женщина узнала, когда была в семейной поездке в Вайоминге.

«Я сидела в доме родителей и пила кофе с отцом, когда он начал читать выигрышные номера. Я попросила его повторить их» — сообщила она. Сначала американка не знала размер выигрыша, но ее муж зашел в интернет и сообщил, что ее приз — 200 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). «Все мы очень обрадовались и обняли друг друга», — подчеркнула победительница.

Женщина надеется потратить часть выигрыша на поездку в Италию, где родился ее прапрадед.

«Я всегда хотела увидеть место, откуда он родом. Теперь мы с мужем, возможно, поедем», — сказала она.