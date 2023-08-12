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Американец преодолел 900 км на велосипеде, двигаясь задом наперед

Житель Аляски Уилл Уокер решил проехать на велосипеде 900 километров задом наперед, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на местный телеканал KTUU.

Американец преодолел 900 км на велосипеде задом наперед
© Unsplash

Свою план велосипедист осуществил в штате Айова на велосипедном заезде, в котором участвовали более 30 тысяч человек. Правда Уилл Уокер стал единственным, кто ехал задом наперед. Ему приходилось постоянно оборачиваться, чтобы не столкнуться с другими велосипедистами.

До этого он около десяти лет тренировался и хорошо овладел таким способом езды на велосипеде. Теперь Уилл Уокер ждет решения о внесении его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

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