Американец преодолел 900 км на велосипеде задом наперед

Американец преодолел 900 км на велосипеде, двигаясь задом наперед
Житель Аляски Уилл Уокер решил проехать на велосипеде 900 километров задом наперед, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на местный телеканал KTUU.
Свою план велосипедист осуществил в штате Айова на велосипедном заезде, в котором участвовали более 30 тысяч человек. Правда Уилл Уокер стал единственным, кто ехал задом наперед. Ему приходилось постоянно оборачиваться, чтобы не столкнуться с другими велосипедистами.
До этого он около десяти лет тренировался и хорошо овладел таким способом езды на велосипеде. Теперь Уилл Уокер ждет решения о внесении его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.
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