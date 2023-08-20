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Жителей Москвы напугала золотая змея

В центре Москвы была замечена золотистая змея. Как сообщает Телеграм-канал Mash, по словам местных жителей, полутораметровый гигант ползал по дверям, стенам и даже во дворе дома. Предположительно, он сбежал от хозяев из этого же ЖК. Спасатели уже выехали на место.

Жителей Москвы напугала золотая змея
© Свободная пресса

Ранее «Свободная пресса» писала, что в Москве предложили ввести регистрацию и обязательное чипирование всех домашних животных.

Авторы резолюции уверены, что в совокупности с теми мерами, которые уже предусмотрены действующим законодательством (например, сейчас в законе предусмотрен обязательный отлов агрессивных собак с запретом их последующего возврата в места обитания), эти реформы помогут кардинально решить проблему бездомных животных.