110-летний пакистанец женился в четвертый раз

110-летний долгожитель из Пакистана женился на 55-летней женщине. Необычная свадьба прошла в округе Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва (северо-запад страны).

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Женихом стал Абдул Ханан Свати. Он является отцом 12 детей. Пакистанец сочетался браком в четвертый раз. Всего его семья вместе с внуками и правнуками насчитывает 84 человека.