110-летний пакистанец женился в четвертый раз

110-летний долгожитель из Пакистана женился на 55-летней женщине. Необычная свадьба прошла в округе Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва (северо-запад страны).
Женихом стал Абдул Ханан Свати. Он является отцом 12 детей. Пакистанец сочетался браком в четвертый раз. Всего его семья вместе с внуками и правнуками насчитывает 84 человека.
На торжественной церемонии присутствовали шесть сыновей и шесть дочерей Свати. Его новой избранницей стала уроженка округа Баттаграм. Традиционный выкуп, который жених передаст невесте, составил пять тысяч рупий (почти шесть тысячя рублей).