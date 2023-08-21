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110-летний пакистанец женился в четвертый раз

110-летний долгожитель из Пакистана женился на 55-летней женщине. Необычная свадьба прошла в округе Мансехра провинции Хайбер-Пахтунхва (северо-запад страны).

110-летний пакистанец женился в четвертый раз
© Unsplash

Женихом стал Абдул Ханан Свати. Он является отцом 12 детей. Пакистанец сочетался браком в четвертый раз. Всего его семья вместе с внуками и правнуками насчитывает 84 человека.

На торжественной церемонии присутствовали шесть сыновей и шесть дочерей Свати. Его новой избранницей стала уроженка округа Баттаграм. Традиционный выкуп, который жених передаст невесте, составил пять тысяч рупий (почти шесть тысячя рублей).