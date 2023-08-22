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Лучшие мемы с псом Чимсом

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    В Гонконге скончался пес породы сиба-ину, который стал известен как Чимс благодаря мемам. Его звали Болци, ему было 12 лет и его не стало во время операции на легкие, питомец страдал лейкозом. О том, чем запомнился Чимс и какими были лучшие мемы с ним — в материале "Рамблера".

    О смерти Чимса сообщили его хозяева. Они попросили поклонников пса не грустить, а вспомнить ту радость, которую он принес в этот мир. Первая волна популярности Болци произошла в середине 2010-х годов, тогда хозяева опубликовали фотографию улыбающегося пса, которая стала мемом. Однако наибольшую популярность он получил в 2020 году благодаря серии мемов "Качок Доге и Чимс".

    Доге стал собирательным образом силы, мужества и храбрости, а Чимс — его противоположностью. В мемах этих двух собак противопоставляли друг другу как сравнение прошлого и настоящего, объясняя это тем, что "раньше было лучше".

    Предметами для мемов стали смартфоны, подростки, эволюция собак и даже умственные способности некоторых людей. Подписи к Чимсу всегда включали особый язык со спутанными буквами. Это связано с его прозвищем, в англоязычных социальных сетях его прозвали Чимсбургер — вариация слова Чизбургер.

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