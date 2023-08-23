Фото чека из американского кафе возмутило пользователей Сети

Пользователь Reddit c ником friescheesegravy опубликовал фото чека из кафе в американском штате Аризона. В комментариях к посту многие пользователи возмутились из-за того, какую сумму посетителям советовали оставить в качестве чаевых.

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«Предлагаемые суммы чаевых переходят все границы», — подписал снимок автор поста.

На фотографии чека видно, что сумма его заказа составила 37,47 доллара (около 3,6 тысячи рублей). Кроме того, на чеке были указаны рекомендуемые размеры чаевых: посетителям предлагалось заплатить 22 процента от общей стоимости чека (8,24 доллара, или около 770 рублей), 25 процентов (9,37 доллара, или около 880 рублей) или 30 процентов (11,24 доллара, или около одной тысячи рублей).

В комментариях многие признались, что их возмутил чек. «Ваша культура чаевых безумна», «30 процентов — это просто воровство», «Я не буду платить чаевые, пока не получу товар или услугу. Они предусмотрены за хорошее обслуживание», «Я ненавижу культуру чаевых в США», — высказались они.