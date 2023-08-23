Рыбаки поймали на удочку крокодила весом в одну тонну

Крокодила длиной более 4 метров и весом почти в 1 тонну поймали рыбаки в Малайзии. Об этом сообщает издание Suarasarawak.

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Предполагается, что гигантская рептилия попалась на наживку в ловушке, которую установили предприимчивые рыбаки. Однако они и представить себе не могли, кого она привлечет.

Глава китайской общины Мату заявил, что этот улов стал самым крупным, который когда-либо добывался из местной реки.

Suarasarawak

Очевидцы, в свою очередь, выложили в социальные сети снимок крокодила, который стал активно пересылаться и обсуждаться пользователями.

Городок Мату в Малайзии считается местом обитания крокодилов, поскольку вода здесь не загрязнена. По словам местных жителей, они часто видят хищников в этих краях, но более скромных размеров.