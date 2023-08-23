Мужчина съел рекордные 392 грамма квашеной сельди за минуту

71-летний швед съел рекордное количество квашеной сельди с далеко не самым приятных запахом и вкусом. Об этом сообщает издание Guinness World Records.

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Тематическое соревнование прошло в Музее отвратительной еды в Швеции: его участники на скорость поедали сюрстремминг – шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную сельдь.

Блюдо ферментируется и покрыто достаточным количеством соли во избежание гниения, однако отличается весьма специфическим ароматом. Самые смелые гурманы собрались в одном месте, чтобы узнать, кто отведает наибольшую порцию этого зловонного блюда.

В результате рекорд по количеству съеденной за 1 минуту ферментированной рыбы установил Суне Валентин Норлин. Мужчина съел 392,7 грамма квашеной сельди.