Девушка с небритым телом рассказала о реакции флиртующих с ней мужчин на волосы

Пользовательница сети с никнеймом @bigeyes.xoxo рассказала о реакции флиртующих с ней мужчин на ее небритое тело. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 26-летняя девушка позировала в корсетном кроп-топе на тонких лямках, оформленном перьями. Также она распустила волосы и сделала макияж, накрасив губы коричневой помадой и подчеркнув глаза стрелками и светлыми блестящими тенями. При этом юзерша подняла руки и продемонстрировала растительность в подмышечных впадинах.

В свою очередь, автор видео отметила, что многие незнакомцы флиртуют с ней при встрече. Однако когда они узнают о волосах на теле, их отношение меняется. По словам приверженки бодипозитива, они смотрят на нее, как мультипликационные герои Шрек и Осел на принцессу Фиону, когда та превратилась в огра. Данную ситуацию юзерша назвала «проблемой волосатых девушек».