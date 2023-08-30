500-летнюю акулу поймали в Карибском море

500-летнюю древнюю полуслепую акулу поймали в Карибском море
Рыбаки поймали в Карибском море древнюю полуслепую гренландскую акулу.
Во время рыбалки в лодке с рыбаками находилась аспирантка Международного университета Флориды Деванши Касана. По словам женщины, она была уверена, что на крючок попалась шестижаберная акула.
«Однако это оказалось что-то необычное. Рыбаки тоже не встречали ранее ничего подобного», – цитирует ее The Mirror.
Касана сфотографировала улов и отправила снимок своему научному руководителю. Тот рассказал, что речь идет о гренландской акуле.
«Я всегда с нетерпением жду возможности установить глубоководную удочку, так как знаю, что на дне есть вещи, которых мы в Белизе еще не видели», – отметил рыбак Омар Фокс.
По мнению экспертов, возраст пойманной акулы может составлять около 500 лет. Данный вид отличается особым долголетием, при этом на удочку он попадается нечасто.