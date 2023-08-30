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500-летнюю древнюю полуслепую акулу поймали в Карибском море

Рыбаки поймали в Карибском море древнюю полуслепую гренландскую акулу.

500-летнюю акулу поймали в Карибском море
© Hemming1952/commons.wikimedia.org

Во время рыбалки в лодке с рыбаками находилась аспирантка Международного университета Флориды Деванши Касана. По словам женщины, она была уверена, что на крючок попалась шестижаберная акула.

«Однако это оказалось что-то необычное. Рыбаки тоже не встречали ранее ничего подобного», – цитирует ее The Mirror.

Касана сфотографировала улов и отправила снимок своему научному руководителю. Тот рассказал, что речь идет о гренландской акуле.

«Я всегда с нетерпением жду возможности установить глубоководную удочку, так как знаю, что на дне есть вещи, которых мы в Белизе еще не видели», – отметил рыбак Омар Фокс.

По мнению экспертов, возраст пойманной акулы может составлять около 500 лет. Данный вид отличается особым долголетием, при этом на удочку он попадается нечасто.