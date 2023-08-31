Мужчина катался по городу с быком на пассажирском сиденье

В штате Небраска полиция остановила автомобиль, на пассажирском сиденье которого владелец вез огромного африканского быка. Об этом сообщает The Guardian.

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О перевозке животного в правоохранительные органы сообщили очевидцы, мужчина перевозил огромного африканского быка-ватусси с гигантскими рогами на переднем сиденье легкового авто.

Кадр из видео

Впечатляющее зрелище напугало автомобилистов, люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.