Мужчина катался по городу с быком на пассажирском сиденье

Мужчина, перевозивший быка-ватусси на пассажирском сиденье, отделался предупреждением
В штате Небраска полиция остановила автомобиль, на пассажирском сиденье которого владелец вез огромного африканского быка. Об этом сообщает The Guardian.
О перевозке животного в правоохранительные органы сообщили очевидцы, мужчина перевозил огромного африканского быка-ватусси с гигантскими рогами на переднем сиденье легкового авто.
Кадр из видео
Впечатляющее зрелище напугало автомобилистов, люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.
Владельцем быка оказался местный житель, ему выписано предупреждение, полицейские потребовали, чтобы мужчина немедленно покинул оживленную магистраль.
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