Россияне добрались до Арктики на "Москвиче" 1981 года выпуска

Россияне преодолели на "Москвиче" 1981 года выпуска более 10000 километров. О необычном путешествии компании друзей из Твери до Арктики и обратно сообщает "Комсомольская правда".

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Поездка началась зимой и завершилась летом. Блогер Алексей Жирухин отправился в путешествие из Твери вместе со своими друзьями. Сначала они добрались до Арктики, а после – отправились в Москву.

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Путешествие выдалось непростым: автомобиль регулярно ломался. Однако это обстоятельство не испортило впечатления от поездки.

"С утра до вечера что-то происходит: печка, зарядка, колесо, полуось, глушитель, трамблер, фары, карбюратор, спинка переднего сиденья, форточка, тросик капота, дворники… и все по кругу. В дороге поломки вызывают только радость и бесконечный смех", – рассказал Алексей Жирухин.

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По мнению путешественников, они показали на своем примере, как бюджетно можно путешествовать по стране.