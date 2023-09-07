Многие живые существа, которые живут на планете, имеют необычные особенности и повадки, о которых мы можем даже не подозревать.

Например, знали ли вы что, смех, который издают гиены определяет их иерархию внутри стаи – высота тона прямо пропорциональна их социальному статусу. Также гиены относятся к семейству кошачьих, а не к собакам, как можно было подумать. Поэтому львы никогда не едят убитых ими гиен.

Наверняка вы даже не догадывались, что существует порода кроликов, которые могут без труда переплывать целые водоемы. Такой удивительный грызун обитает в болотах южных штатов Америки. Этот навык помогает им выживать в дикой природе, уходить от хищников на мелководье, полностью скрываясь под водой.

Комодский дракон – это вид варана, тело которого имеет длину 2 метра. Одна из удивительных особенностей, этой гигантской ящерицы – убивать своих жертв с помощью яда. В его организме есть две железы, которые вырабатывают яд. Попадая в организм жертвы этот токсин вызывает паралич мышц и провоцирует быструю сворачиваемость крови, что приводит к смерти.

Об этих и других удивительных особенностях животных рассказал в своем видео блогер @Kikbrains.