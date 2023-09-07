Трехлапый медведь ворвался в дом к людям и напился коктейлей

Трехлапый медведь в США пробрался на веранду частного дома и напился алкогольных коктейлей. Об этом сообщает Мир 24.

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Инцидент произошел в городе Лейк-Мэри, штат Флорида. Когда медведь появился на веранде, дома находился только подросток Джозеф, который в это время смотрел телевизор. Но первым на появление хищника обратил внимание пес Бруно, который начал лаять.

Как выяснилось позже, в дом пытался проникнуть известный в округе трехлапый медведь по кличке Штатив. Хищник пробрался на веранду, залез в холодильник и выпил алкогольные коктейли.

Джозеф заметил медведя и принялся снимать его на телефон. Когда Бруно начал громко лаять, хищник скрылся.