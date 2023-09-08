В Пентагоне назвали места, где чаще всего встречаются НЛО

Неопознанные летающие объекты (НЛО) всегда привлекали внимание людей и вызывали интерес. Однако, до недавнего времени, правительства и военные структуры скрывали информацию о таких явлениях. По последним новостям, Министерство обороны США опубликовало карту, которая показывает, где было зафиксировано наибольшее количество сообщений об НЛО за период с 1996 по 2023 год.

«Любимые» регионы

Согласно данным, самыми «любимыми» регионами планеты у «инопланетян» являются Япония, Ближний Восток, а также восточное и западное побережье США. Наибольшее количество сообщений об НЛО относится к юго-западу Японии, включая Хиросиму и Нагасаки. Особую популярность в этом плане также набрала небольшая деревня Ииномати в префектуре Фукусима. Местные жители неоднократно заявляли о появлении светящихся объектов над горой Сэнганмори. В связи с этим, администрация деревни даже пытается использовать этот факт для привлечения туристов, называя селение «деревней НЛО» и «домом инопланетян».

Еще не доказательства

Однако, не все сообщения о НЛО удается хоть как-то подтвердить. Впрочем, и опровергнутыми оказываются не все. Энтузиасты в Японии собрали более 490 сообщений о НЛО за год, но большинство из «загадочных объектов» на практике оказались беспилотниками, птицами или даже простыми отражениями. Это свидетельствует о том, что не все наблюдения являются доказательством существования инопланетных существ или технологий.

Новая политика

Опубликованный доклад Пентагона является новым шагом к более открытой политике Министерства обороны и правительства США касательно НЛО. Директор Управления по разрешению аномалий Шон Киркпатрик отметил, что «металлические сферы» являются наиболее распространенным видом НЛО. Он также добавил, что такие объекты встречаются по всему миру и совершают очень интересные маневры.