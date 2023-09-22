Директор съел мыло, чтобы доказать его безвредность

В Китае директор предприятия показал, как ест мыло собственного производства, чтобы все убедились в его безопасности для здоровья. Об этом пишет издание Asia One.

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По данным китайских СМИ, директор завода Hongwei проводил презентацию продукции и решился на смелый шаг, чтобы все присутствующие могли убедиться в абсолютной безопасности этого мыла. Он откусил кусок и запил его водой.

Директор объяснил, что в мыле нет вредных веществ, а на вкус оно похоже на молоко, а также говяжий и овечий жир. Когда масло и жир попадают в организм человека, они просто расщепляются.

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Ролик быстро разлетелся по соцсетям, а комментаторы разделились на два лагеря. Одни сочли, что директор сделал отличную рекламу своей продукции, другие же обеспокоились его здоровьем.