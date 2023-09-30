Странные морские обитатели, о которых вы точно не знали

99% мирового океана еще не исследовано до конца. Однако даже сейчас ученые смогли открыть множество странных обитателей морей, которые выглядят действительно интересно.

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Многие из нас боятся безобидных медуз и крабов, которые живут на мелководье. Так что же будет, если отдыхающие увидят другие, более необычные виды? “Рамблер” нашел несколько интересных морских обитателей, чей внешний вид точно не останется без внимания.

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Осьминог Дамбо

Маленькое милое создание решили назвать Дамбо в честь героя одного из диснеевских мультиков – слоненка с большими ушами. А научное название этого организма уже не такое веселое – гримпотевис. Этот вид осьминогов один из самых редких из существующих на данный момент. Обитает это создание на глубине 3000-4000 метров.

Самые крупные представители этого вида могут достигать порядка 1,8 метров в длину и весить около 6 килограмм. Образ жизни у них простой – осьминоги плавают практически у самого дна, выискивая ракообразных, которыми могут полакомиться. Они глотают свою добычу сразу, в отличие от других осьминогов, которые едят по частям.

NOAA Okeanos Explorer

Нетопырь короткорылый

Эта рыбка обращает на себя внимание красным “макияжем” губ. Предполагалось, что яркий окрас вокруг рта помогает нетопырю привлекать добычу. Однако за эту функцию отвечает другой орган на голове рыбы. Он распространяет запах, который служит приманкой для другой рыбы, мелких рачков и червей. А красные губы, судя по всему, просто украшение.

Нетопырь славится и необычным передвижением в морских водах. Он не плавает, а ходит, и в этом ему помогают плавники, расположенные в грудной части тельца. Этот вид обитает в глубоких водах недалеко от Галапагосских островов.

Gilles San Martin/commons.wikimedia.org

Краб-йети

Крабы-йети действительно выглядят необычно. Их тела покрыты белой шерстью, что отличает их от других сородичей. Обитает этот вид на глубине более 2000 метров, куда не достают солнечные лучи. Поэтому крабы-йети слепые, они совсем ничего не видят.

“Усики” на клешнях нужны для того, чтобы выращивать полезные микроорганизмы. Некоторые считают, что таким образом крабы очищают загрязненную воду вокруг себя. Другие же уверены, что эта шерсть создана для выращивания пищи.

MBARI

Губка-лира

Такое название это животное получило благодаря своей необычной форме, напоминающей арфу. Необычная форма туловища помогает губке добывать себе пищу. Этот вид – хищник, поэтому питается различными ракообразными. Своими “отростками” существо захватывает жертву, а потом начинает вырабатывать ферменты, которые быстро разлагают живой организм до жидкой консистенции. Губке остается только выпить то, что осталось от жертвы. Обитает этот вид на глубине порядка 3500 метров.