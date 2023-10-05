Одним из ключевых обновлений голосового помощника Siri в iOS 17 стала возможность его вызова по имени, из-за чего девушке Сири Прайс пришлось сменить свое имя. Об этом пишет The Sun.

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Теперь в iOS 17 для включения ассистента голосом не нужно говорить «Привет, Siri» — достаточно обратиться к помощнику по имени.

«Я работаю в спортзале, где много людей. Все довольно быстро научились не говорить «Привет», когда здороваются со мной [чтобы не активировать Siri в ранних версиях iOS]», — рассказала Сири Прайс.

Однако с обновлением до iOS 17 голосового помощника Apple можно вызвать, просто произнеся «Siri».

«Теперь люди даже не могут произнести мое имя. Я в полном бешенстве», — заявила девушка.

По словам Сири, ее парень обновил свой iPhone до iOS 17 и теперь, когда он к ней обращается, на его смартфоне активируется голосовой помощник.