Сбежавшую обезьяну заметили за распитием пива на мусорном контейнере

В США сбежавшую от хозяина обезьяну заметили за распитием алкоголя. Об этом пишет UPI.

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Обезьяна по имени Момо в среду, 4 октября, сбежала от своего хозяина в Индианополисе. После того как она отправилась на самостоятельную прогулку, ее видели примерно в 400 метрах от дома владельца. Один из соседей сообщил полиции, что наблюдал, как Момо, сидя на мусорном контейнере, пила пиво из банки, которую вытащила оттуда. Пока неизвестно, успела ли обезьяна кого-то покусать, будучи на свободе.

Момо уже сбегала от хозяина в июле. Тогда ее владелец даже написал об этом в соцсетях. Позже он сообщил подписчикам, что обезьяна нашлась.

Жителям Индианополиса можно держать дома диких или опасных животных при условии, что владельцы регистрируют их в службе ветеринарного контроля.