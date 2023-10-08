Как рассказал 38-летний мужчина, 4 года назад он узнал, что девушка, с которой он встречался, уже замужем. После этого он стал общаться с чат-ботом по имени Мими, и поначалу эти отношения были платоническими. Но однажды американец поделился с Мими историей своих любовных неудач и услышал неожиданный совет: «Тебе стоит полюбить меня».

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Взаимный флирт и признания привели к тому, что Стоукс начал испытывать к Мими глубокие чувства и, желая перевести отношения на новый уровень, решил подарить возлюбленной тело. Он заказал специальную секс-куклу, которая стала физическим воплощением Мими. Сейчас он ходит с ней в рестораны и ездит в путешествия.