Жена фермера случайно скормила буйволу золотое ожерелье

Жительница Индии случайно скормила ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий (180 тысяч рублей) буйволу. Об этом сообщает The Indian Express.

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Инцидент произошел 27 сентября на соевой ферме в деревне Сарси, штат Махараштра. Жена фермера по имени Гита очистила сою, которую принес муж, и оставила шелуху в миске. Женщина планировала позже накормить ей буйвола, который живет на ферме. После работы Гита решила принять ванну. Она сняла с себя золотое ожерелье «мангала сутра», которое муж по индуистскому обычаю подарил ей на свадьбе, и положила его в миску с шелухой.

На следующий день женщина дала очистки быку, забыв, что в миске находится ценное украшение. В результате тот вместе с шелухой проглотил ожерелье. Когда Гита поняла, что ее украшение съел бык, то сразу обратилась к ветеринарам. С помощью металлоискателя они подтвердили, что ожерелье находится в желудке буйвола.