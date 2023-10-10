7 странных вещей, которые продают в Калининграде

Калининградцы активно торгуют на «Авито» диковинными вещами. Некоторые, по мнению продавцов, обладают магической силой или являются крайне редкими.

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«Клопс» сделал подборку самых оригинальных предложений.

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1. Картина «Бабы жалуются»

Необычное произведение Пётр продаёт всего за 2 тысячи рублей.

«Картина подробно описывает недовольство баб на повышение цен в магазинах и на рынках. Поэтому они жалуются на всех в надежде, чтобы их выслушали и прислушались к ним», — пишет автор объявления.

2. Двадцать кило монет

Клопс.Ru

Пользователь «Авито» с именем «Янтарный Ван Гог» насобирал 10-литровую бутыль крайне ценных пятикопеечных монет. Сколько их там — обладатель богатства и сам не знает. Цена 20-килограммового лота ни много ни мало 2,5 млн рублей.

3. Шестилистный клевер

Клопс.Ru

Марина продаёт растение, которое нашёл её ребёнок. По утверждению продавца, такой цветок — один на миллион. Цена соответствующая — миллион рублей.

«Этот клевер пользуется огромной популярностью в мире магии. Каждый его лепесток отвечает за конкретную сферу жизни. Считается, что в зависимости от того, с каким количеством разветвлений растение найдено, настолько человек сможет улучшить свою судьбу», — пишет Марина.

4. Магическая окаменелость

Клопс.Ru

Безымянный пользователь предлагает вниманию коллекционеров магическую окаменелость, которая с обеих сторон «поцелована» древним организмом. Стоимость такого товара всего 7,5 тысячи рублей.

«Отпечаток, пoхожий на губы, c обеих сторон камня. Сам кaмень идeальнo располагается на повеpxности. Как будто послан кaк гoтовый знaк. На первом фотo зaфикcиpoвана находка. Это было неожиданно и красиво. Как символ любви к Балтике и минувшим геологическим эпохам», — пишет продавец.

5. Каменный бобёр

Клопс.Ru

Владимир продаёт за 250 тысяч рублей «каменного бобра», которого нашёл на Куршской косе.

«Eсли у вас возникло желание пpиобpеcти данное чудо вселенной, значит, ваши вибрации с Бобром находятся на одной частоте —нужно брать. И чем больше вы заплатите за него, тем больше вам вернётся. Как минимум +1 к карме», — пишет обладатель раритета.

По словам автора объявления, бобру поклонялись со времён строительства египетских пирамид, Леонардо да Винчи вдохновлялся этим каменным идолом во время написания «Дамы с горностаем».

6. Амулет от демонов

Клопс.Ru

Алекс всего за 8 тысяч рублей готов отдать сильный антидемонический артефакт прошлого века. Продавец заявляет, что раритет способен эффективно устранять внешние и внутренние препятствия, а также заблуждения относительно нашей истинной природы.

7. Десятка за миллион

Клопс.Ru