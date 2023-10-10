7 странных вещей, которые продают в Калининграде
Калининградцы активно торгуют на «Авито» диковинными вещами. Некоторые, по мнению продавцов, обладают магической силой или являются крайне редкими.
«Клопс» сделал подборку самых оригинальных предложений.
1. Картина «Бабы жалуются»
Необычное произведение Пётр продаёт всего за 2 тысячи рублей.
«Картина подробно описывает недовольство баб на повышение цен в магазинах и на рынках. Поэтому они жалуются на всех в надежде, чтобы их выслушали и прислушались к ним», — пишет автор объявления.
2. Двадцать кило монет
Пользователь «Авито» с именем «Янтарный Ван Гог» насобирал 10-литровую бутыль крайне ценных пятикопеечных монет. Сколько их там — обладатель богатства и сам не знает. Цена 20-килограммового лота ни много ни мало 2,5 млн рублей.
3. Шестилистный клевер
Марина продаёт растение, которое нашёл её ребёнок. По утверждению продавца, такой цветок — один на миллион. Цена соответствующая — миллион рублей.
«Этот клевер пользуется огромной популярностью в мире магии. Каждый его лепесток отвечает за конкретную сферу жизни. Считается, что в зависимости от того, с каким количеством разветвлений растение найдено, настолько человек сможет улучшить свою судьбу», — пишет Марина.
4. Магическая окаменелость
Безымянный пользователь предлагает вниманию коллекционеров магическую окаменелость, которая с обеих сторон «поцелована» древним организмом. Стоимость такого товара всего 7,5 тысячи рублей.
«Отпечаток, пoхожий на губы, c обеих сторон камня. Сам кaмень идeальнo располагается на повеpxности. Как будто послан кaк гoтовый знaк. На первом фотo зaфикcиpoвана находка. Это было неожиданно и красиво. Как символ любви к Балтике и минувшим геологическим эпохам», — пишет продавец.
5. Каменный бобёр
Владимир продаёт за 250 тысяч рублей «каменного бобра», которого нашёл на Куршской косе.
«Eсли у вас возникло желание пpиобpеcти данное чудо вселенной, значит, ваши вибрации с Бобром находятся на одной частоте —нужно брать. И чем больше вы заплатите за него, тем больше вам вернётся. Как минимум +1 к карме», — пишет обладатель раритета.
По словам автора объявления, бобру поклонялись со времён строительства египетских пирамид, Леонардо да Винчи вдохновлялся этим каменным идолом во время написания «Дамы с горностаем».
6. Амулет от демонов
Алекс всего за 8 тысяч рублей готов отдать сильный антидемонический артефакт прошлого века. Продавец заявляет, что раритет способен эффективно устранять внешние и внутренние препятствия, а также заблуждения относительно нашей истинной природы.
7. Десятка за миллион
Самой дорогой купюрой в Калининградской области можно считать ту, что продаёт Саргис. Её номинал — 10 рублей, а стоимость на «Авито» — 100 млн. Оправдывается немаленькая цена идеальным состоянием банкноты.