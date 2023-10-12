Самки лягушек притворяются мёртвыми, чтобы избавиться от самцов
Сотрудники Музея природы в Берлине изучили поведение лягушек в брачный период. Оказывается, что самки амфибий обнружили оригинальный метод отвергать неподходящих самцов. Об этом пишет Royal Society Open Science (RSOS)
Как отмечает издание, лягушки относятся к животным с коротким репродуктивным периодом, который длится от двух дней до двух недель ранней весной. Самки часто не могут размножаться ежегодно, однако это не относится к самцам, из-за чего им приходится конкурировать за возможность спаривания.
Иногда в период борьбы за самку лягушки образуют кучу-малу, в которой женские особи нередко гибнут. Экспертами установлено, что самки лягушек научились спасаться от таких ситуаций, притворно падая замертво. При этом земноводное внезапно вытягивало лапки в стороны и замирало, пока самец ее не отпускал.
По словам ученых, неподвижность в контексте спаривания является исключительным явлением и наблюдается очень редко.
«Известны исследования, в которых была выявлена неподвижность, связанная со спариванием, к примеру, у пауков или стрекоз. Эта стратегия применяется в качестве последнего способа, чтобы избежать нападения хищников», — отметили они.