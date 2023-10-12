Самки лягушек притворяются мёртвыми, чтобы избавиться от самцов

Как отмечает издание, лягушки относятся к животным с коротким репродуктивным периодом, который длится от двух дней до двух недель ранней весной. Самки часто не могут размножаться ежегодно, однако это не относится к самцам, из-за чего им приходится конкурировать за возможность спаривания.