Девушка нашла в парке почтовый ящик со странной запиской

Пользовательница Reddit опубликовала на портале фотографию странной записки, которую ее сестра нашла в одиноком почтовом ящике в парке. Содержание послания озадачило комментаторов.

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По словам автора поста, девушка обнаружила почтовый ящик в парке, в котором часто гуляет. На снимке видно, что послание сделано с помощью вырезанных из газет и журналов букв.

«Рита была отличной свахой и обладала глубоким внутренним голосом (...). Сконцентрируйся на своих вкуснейших ступнях. Покойся с миром», — гласит записка.

Пользователи портала высказали свои догадки о том, откуда в ящике оказалось послание. Некоторые из них предположили, что записка могла быть частью игры и служить подсказкой для нахождения какого-либо предмета или направления поисков.

Lenta.ru

«Я читала текст, ожидая, что в конце это окажется стихотворение, и была чрезвычайно разочарована и сбита с толку», «Беги... пока твои ступни еще при тебе», «Это явно дело рук какого-то повернутого человека, которого ты бы не захотела встретить в парке» — высказались другие комментаторы.