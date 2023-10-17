Мужчина нашел загадочную тайную комнату в бывшей церкви

Блогер Стив Диджироламо переехал в новый дом, который раньше был церковью, и нашел тайную комнату под потолком. На его историю обратило внимание The Sun.

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Мужчина заметил загадочную дверь в одном из залов. Она располагалась на высоте шести метров над полом. Сначала Диджироламо с приятелями попытались добраться до двери с помощью пирамиды из стройматериалов, но в итоге решили использовать длинную строительную лестницу.

За дверью он обнаружил небольшое помещение.

«Осмотрев комнату, я нашел натянутую веревку, которая уходила в пол», — рассказал мужчина.

Он решил проверить, для чего нужен это шнур, и потянул за него. Через несколько мгновений в здании раздался звон колокола. Оказалось, что шнур был присоединен к устройству, которое раскачивало колокол.

Диджироламо уверен, что в найденную им комнату никто не заходил как минимум 100 лет. Подписчики блогера попросили его не переделывать старую комнату и не убирать колокол.

«Я бы оставил все как есть. Это часть истории, и это очень круто», — написал один из них.