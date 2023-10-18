На Курилах показали похожих на колибри бабочек

Языканы относятся к семейству бражников (Sphingidae). Оно представлено в мировой фауне примерно 1,5 тысячами видов, из которых в России обитает около 70. Большинство же бражников, которых еще иногда называют «сфинксами», живут в тропиках. Как и колибри, многие бражники могут летать как вперед, так и назад. Во время питания бабочки зависают над цветками и на лету, с помощью хоботка, высасывают нектар. Языканы получили свое научное название именно благодаря выдающейся длине хоботка.